¿Qué se sabe del CUARTO MORTAL ATAQUE de EEUU contra un narcobuque en el CARIBE? Gestión

Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque naval contra una embarcación frente a las costas venezolanas, según informó el secretario de Guerra Pete Hegseth. En su mensaje en X, Hegseth declaró que, siguiendo órdenes del presidente Trump, autorizó un ataque letal y cinético contra un buque presuntamente vinculado a organizaciones narcoterroristas designadas. EstadosUnidos Venezuela AtaqueNaval



El funcionario aseguró que cuatro narcoterroristas a bordo murieron y que ninguna baja fue reportada entre las fuerzas estadounidenses. El ataque se habría llevado a cabo en aguas internacionales, mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a EE. UU. Hegseth afirmó que los traficantes buscaban envenenar al pueblo estadounidense. NarcoTerrorismo StrikeNaval



Esta operación naval forma parte de una serie creciente de ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas en el Caribe. Hegseth ya ha sido responsable de al menos cuatro ataques similares en semanas recientes, insistiendo en que esas acciones son legítimas bajo la noción de un conflicto armado no internacional con los cárteles. GuerraNarcótica Caribe



