EE.UU. AVANZA FASE 2 CONTRA CÁRTEL DE LOS SOLES EN VENEZUELA I radarclips
El comandante Jesús Romero, ex oficial de Inteligencia de EE.UU. explicó que la fase dos de la ofensiva estadounidense contra el Cártel de los Soles busca consolidar el dominio aéreo y marítimo en el Caribe y atacar objetivos narcoterroristas dentro de Venezuela mediante operaciones precisas como drones o misiles, sin necesidad de incursión terrestre, bajo el título 50 de la ley estadounidense señaló que la información sobre los involucrados se mantiene confidencial para proteger vidas y operaciones futuras, mientras advirtió que la movilización de milicias y armamento por parte del régimen de Maduro refleja el alto nerviosismo de Caracas ante la presión de Washington, enfatizando que la estrategia estadounidense apunta más allá del Cártel de los Soles, abarcando otras organizaciones transnacionales que afectan la región.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
