Este sábado se llevó a cabo el examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una exigente prueba académica que cada año reúne a cientos de postulantes que buscan un cupo en la prestigiosa casa de estudios. Sin embargo, no todos los aspirantes pudieron rendir la evaluación, y algunos enfrentaron problemas que frustraron sus expectativas.



Ese fue el caso de Wendy Hidalgo, una joven que postulaba a la carrera de Derecho y que, pese a haber pagado la inscripción y recibir la confirmación de su registro, no obtuvo el carnet que le permitiría ingresar al examen. Su abuela, quien la acompañó en su proceso de postulación, denunció que la Oficina Central de Admisión (OCA) le negó cualquier solución y que un trabajador le respondió de manera despectiva, asegurando que no era su problema ni su responsabilidad.



Wendy, quien se preparó durante un año en una academia preuniversitaria, manifestó su frustración y tristeza por no haber podido dar la prueba, sintiendo que su esfuerzo fue en vano. Su familia, que realizó un gran sacrificio económico para apoyarla, exige ahora la devolución de los 470 soles pagados por el derecho a examen.



NO HAY RESPUESTA DE UNMSM



Ante la denuncia, se intentó obtener una respuesta oficial de la universidad, pero informaron que, debido al desarrollo del examen, no contaban con un vocero disponible. La familia de la joven espera que las autoridades académicas se pronuncien y den una solución justa a este problema.





Ingresa a http://ptv.pe/436559 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 01/03/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en 24 Horas

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 01 DE MARZO DEL 2025

Se escucharon hasta disparos: Se registra violento enfrentamiento entre barristas en VES

Así se celebra el “Carnaval de los Cachudos” en Pucallpa

Juan José Santiváñez ante posible allanamiento a su vivienda: “Sería una decisión arbitraria”

Santa Anita: ladrón ingresa a vivienda y roba útiles escolares de menor

Carretera Panamericana Norte colapsa tras inundaciones en Tumbes

Centros educativos en la mira de la delincuencia: Lanzan “cohetón” en colegio de Comas

Se registran enfrentamientos entre ambulantes y personal del Circuito Mágico de las Aguas

Mesa Redonda: padres de familia abarrotan galerías para comprar útiles escolares

UNMSM: postulante no rindió examen de admisión por supuesto error en inscripción

Fiesta, euforia y color en el Carnaval de Cajamarca

Fiesta, euforia y color en el Carnaval de Cajamarca (2)

Carnavales de Yauyos: Así se realiza la tradicional fiesta andina

Usaron hasta machetes: 10 heridos deja gresca en celebración por carnavales de Lurín

Comas: descartan daños estructurales en vivienda tras choque de patrullero municipal

Además hoy día 03 de Marzo en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.