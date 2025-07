GRABADO el 01-07-2025

Error del VAR deja a Melgar sin penal ni apertura ante Alianza Lima FleischmanEnLínea

Un nuevo escándalo sacude el fútbol peruano: el VAR no sancionó un claro penal para Melgar en su partido frente a Alianza Lima, desatando la furia de jugadores e hinchas. En este video analizamos la polémica jugada, el posible error del VAR y las reacciones tras el encuentro.¿Se está perjudicando a Melgar? Eddie Fleischman analiza y el caso. varsha



Melgar AlianzaLima penal fútbolperuano Liga1 polémica arbitraje noticiashoy breakingnews deportes



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



VAR error Melgar

penal no cobrado

Melgar Alianza penal

polémica VAR Liga 1

fútbol peruano VAR

arbitraje polémico Liga1

jugada polémica Melgar

error arbitral Perú

Melgar reclama penal

Alianza Lima polémica

fútbol peruano escándalo

Liga1 VAR falla

Melgar Alianza 2025

reclamo Melgar VAR

penal no sancionado

Arequipa fútbol VAR

árbitro Liga1 error

VAR bajo la lupa

Melgar vs Alianza

fallo VAR penal

Desde EL COMERCIO

Irán retomará diálogo con EE.UU. pero con una condición indispensable El Comercio.

Kim Jong Un enviará más tropas norcoreanas a favor de Rusia contra Ucrania El Comercio.

EE.UU. dará pase temporales a inmigrantes que trabajen en agricultura y hoteles El Comercio.

Congreso admite denuncia constitucional contra fiscal de la Nación, Delia Espinoza Mirada de Fondo.

¿En qué consiste el polémico megaproyecto de Trump, aprobado en EE.UU.? El Comercio.

¿Trump podría hundir a Musk?: la razón de la disputa entre magnates El Comercio.

Error del VAR deja a Melgar sin penal ni apertura ante Alianza Lima FleischmanEnLínea.

Trump inaugura 'Alligator Alcatraz': la cárcel para indocumentados en Florida El Comercio.

¿Por qué Trump prohibió el turismo de estadounidenses a Cuba? El Comercio.

Macabro hallazgo en México: encuentran cadáveres decapitados en Sinaloa El Comercio.

Senado de EE.UU. aprueba al megaproyecto de ley de Donald Trump El Comercio.

Trump promete revisar contratos gubernamentales de Musk con el gobierno El Comercio.

Trump impulsa permisos temporales para inmigrantes agrícolas en EE.UU. El Comercio.

¿Incorporarán declaraciones de Castro en juicio contra Susana Villarán? Mirada de Fondo.

¿Por qué América Latina renunció a desarrollar y tener armas nucleares? El Comercio.

Además hoy día 02 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.