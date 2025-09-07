GRABADO el 07-09-2025

Huancayo: Enfermeras exigen mejoras en infraestructura y equipamiento de hospital

El personal de enfermería del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé, en Huancayo, acató dos días de plantón en rechazo a la gestión de las autoridades del hospital y exigen mejoras urgentes en la infraestructura y equipamiento del nosocomio.



