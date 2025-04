GRABADO el 07-04-2025

RUSIA exige a EE. UU. negociar antes de frenar la GUERRA en Ucrania LR

A tres años del inicio de la guerra, el Gobierno de Putin pide una nueva ronda de consultas a Estados Unidos. El Kremlin exige que Ucrania no se una a la OTAN y plantea condiciones para un alto al fuego. La administración de DonaldTrump se muestra abierta al diálogo, pero rechaza ceder ante presiones que afecten la soberanía ucraniana.

