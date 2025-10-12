GRABADO el 12-10-2025

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 12/10/2025 DOMINGOFIESTARPP

EnVivo DOMINGO ES FIESTA. DOMINGOFIESTARPP 12/10/2025

DOMINGOFIESTARPP

DOMINGO ES FIESTA 12 de octubre 2025

Desde RPP Noticias

ENVIVO SIEMPRECASARPP 12/10/2025.

JNE: autoridades deben renunciar antes del 13 de octubre si quieren postular en 2026 ADNRPP.

Congresista propone ELIMINAR el PASAJE GRTATUITO a POLICÍAS ADNRPP ENTREVISTA.

GOBIERNO DE JOSÉ JERÍ: ¿Qué debería cambiar en el COMBATE contra la CRIMINALIDAD? ADNRPP.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 12/10/2025 DOMINGOFIESTARPP.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 12/10/2025 ADNRPP.

Decenas de viviendas afectadas por incendio en Pamplona Alta ROTATIVARPP DESPACHO.

Nuevo GABINETE de JOSÉ JERÍ: ¿Quiénes podrían integrar su equipo ministerial? ADNRPP ENTREVISTA.

Simulacro Nacional Multipeligro: todo lo que debes saber para este 13 de octubre ROTATIVARPP.

Alcalde de Pataz llega a Lima tras 47 días de marcha y pide diálogo con el Gobierno ROTATIVARPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 12/10/2025 ROTATIVARPP.

Reniec alerta: actualiza tu DNI antes del 14 de octubre o podrías tener problemas para votar.

Eduardo Arana acude a emergencia en Pamplona Alta RPPDESPACHO.

Hemos perdido todo: damnificada del incendio en Pamplona Alta clama por ayuda RPPDESPACHO.

Incendio en Pamplona Alta: José Jerí supervisó zona afectada en San Juan de Miraflores DESPACHORPP.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento de América

Descubrimiento de América

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Raza

Día de la Raza

Día de la Lengua Española

Día de la Lengua Española

Fundación del estadio Mansiche

Fundación del estadio Mansiche

