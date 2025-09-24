GRABADO el 24-09-2025

Desde América Noticias

Controlan fuego en escenario durante concierto en Chanchamayo Edición Mediodía Noticias Perú.

Falla eléctrica generó fuego en condominio de Comas Edición Mediodía Noticias Perú.

Detienen a alias El monstruo en Paraguay Edición Mediodía Noticias Perú.

El monstruo intentó sobornar a la Policía de Paraguay Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Acuña podría recibir una multa millonaria shorts.

Investigan millonarias ventas a pérdida de Digna Calle Cuarto Poder Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Cuando regresa de viaje y esperabas un recuerdito shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¡No salió el sol! Don Omar se retira shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Pamela: "No pienso enfrentarme a Sofía" shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¡Criticada por bailar con Beéle! ¿Shakira funada? shorts.

Pamela López le respondió a la expareja de Paul Michael América Espectáculos (HOY).

Beéle y Shakira desatan rumores de colaboración América Espectáculos (HOY).

Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa América Espectáculos (HOY).

CUARTO PODER Capturan a red criminal Desa II ligada al Tren de Aragua en Lima shorts.

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Hoy es jueves, 25 de setiembre de 2025

