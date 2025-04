GRABADO el 02-04-2025

Richard Arce critica estado de emergencia tras crimen de chofer en SMP: "Nos están matando"

El excongresista Richard Arce cuestionó duramente al Gobierno tras el asesinato de un conductor de la empresa 39Aquarius39 en San Martín de Porres, ocurrido en pleno estado de emergencia. Según Arce, este crimen pone en evidencia la incapacidad e incompetencia de las autoridades para enfrentar la ola de violencia que azota la capital y otras regiones del país.



Pareciera que no le interesa al Gobierno la situación que estamos viviendo, al extremo de que nos están matando. Ha asumido un ministro del Interior que está en silencio. Es lamentable que al Gobierno no le interese, hay una desidia total. En el caso de los transportistas, la violencia no es nueva y creen que con el estado de emergencia se soluciona, declaró en entrevista con 2025 en 24 Horas.



En esa línea, Arce comparó la gestión de la presidenta Dina Boluarte con la del expresidente Pedro Castillo, calificándola como uno de los gobiernos más desastrosos de la historia reciente. Si con Castillo nos escandalizábamos por los ministros impresentables que tenía, ahora también los tenemos, pero sumados a una incompetencia funcional. La mayoría de ministros están más enfocados en ser escuderos de Boluarte, quien está involucrada en casos de corrupción, sostuvo.



SOBRE POLÉMICAS DECLARACIONES DEL MINISTRO MORGAN QUERO



Finalmente, se pronunció por las polémicas declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, quien en las últimas horas señaló que no es necesario contar con docentes de inglés para enseñar fonética a los estudiantes.



"Se lanza con cada hemorragía verbal, además esto no es nuevo, recordemos el caso de las niñas de Awajún, lo más preocupante es que lo hace delante de los escolares, gente con buena formación también pueden llegar a ser mediocres", manifestó.





Ingresa a http://ptv.pe/439302 para más información



Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 02/04/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Víctor Andrés García Belaúnde: La censura debe ser contra el ministro Vásquez de todas maneras.

Richard Arce critica estado de emergencia tras crimen de chofer en SMP: "Nos están matando".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 02 DE ABRIL DEL 2025.

Asesinan a conductor en SMP: empresa habría cobrado a choferes para negociar con extorsionadores.

Universitario vs RiverPlate: ¡Conéctate EN VIVO a este épico enfrentamiento en la Copa Libertadores!.

Comisión de Trabajo aprueba ampliación de licencia por maternidad.

Ministro de Educación Morgan Quero: "No necesitamos docentes de inglés".

Universitario vs RiverPlate: ¡Conéctate EN VIVO a este épico enfrentamiento en la Copa Libertadores!.

Sicarios atacan a familia en Comas: un muerto y tres heridos, entre ellos un niño.

Piura: conductores y ciudadanos arriesgan sus vidas al cruzar quebradas y ríos.

Gobierno pagará tratamiento de policía que fue baleado al frustrar asalto a cambista en San Borja.

Nadine Heredia expuso sus alegatos finales de defensa en juicio por aportes al Partido Nacionalista.

Comando Policial se reúne en hotel de lujo para establecer estrategias contra la delincuencia.

Congreso destina más de 9 millones de soles para seguros privados de legisladores y sus familias.

Gobierno retrocede en propuesta de franja informativa en medios de comunicación.

Además hoy día 03 de Abril en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.