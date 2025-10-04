GRABADO el 04-10-2025

REACCIONES a la respuesta positiva de HAMÁS al plan de paz de TRUMP para GAZA Gestión

Varios países y organismos internacionales celebraron la respuesta positiva de Hamás al plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza, que ya se extiende por casi dos años.



Hamás anunció su disposición a liberar a los rehenes israelíes en el marco de un cese al fuego supervisado internacionalmente, lo que generó reacciones alentadoras en todo el mundo.



El primer ministro Benjamin Netanyahu informó que Israel se prepara para implementar la primera fase del plan, centrada en la liberación de todos los cautivos.



Los principales mediadores Catar y Egipto acogieron con satisfacción la declaración, mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a todas las partes a aprovechar esta oportunidad histórica.



Líderes europeos como Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Keir Starmer consideraron el anuncio un paso significativo hacia la paz, y Turquía aseguró que la aceptación de Hamás abre la posibilidad de un alto el fuego inmediato.



El conflicto comenzó tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó más de 1.200 muertos en Israel. Desde entonces, la ofensiva israelí ha causado más de 66.000 víctimas palestinas, según datos de la ONU.



