Raúl Cipriano Quispe Calla, conocido como el “Monstruo del Grinder”, fue detenido tras una serie de robos cometidos en exclusivos distritos de Lima como Miraflores, San Borja y Surco. Su modus operandi consistía en atraer a sus víctimas a través de la aplicación de citas Grindr, ganarse su confianza, sedarlas con clonazepam y despojarlas de sus pertenencias. Cámaras de seguridad y testimonios revelaron el rastro de sus delitos.



Según el informe revelado por Panorama, varias víctimas describieron experiencias similares: tras compartir una bebida con el delincuente, perdían la conciencia y despertaban horas después con la certeza de haber sido drogadas y robadas. “Tomo el primer sorbo y, al segundo, ya no me acuerdo”, relató uno de los afectados. Las autoridades confirmaron que este sujeto seleccionaba muy bien a sus víctimas para perpetrar sus delitos.



El 26 de enero, Quispe Calla fue capturado en Miraflores luego de cometer dos nuevos robos. Durante su detención, la policía encontró en su poder dispositivos electrónicos, tarjetas de crédito y documentos de distintas víctimas. En los allanamientos posteriores, se hallaron pastillas de clonazepam y múltiples identificaciones falsas, con las que operaba bajo los nombres de Jean Carlos Damián y Álvaro Acevedo Barrios.



INVESTIGACIONES EN CURSO



Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional del Perú sugieren que el “Monstruo del Grinder” no actuaba solo. “Estoy convencido de que hay una organización criminal detrás de él”, declaró una de sus víctimas al ser interrogado por las autoridades. La policía continúa reuniendo pruebas para determinar si existen más involucrados en esta red delictiva, que usaba el engaño y la seducción como armas para delinquir.





http://ptv.pe/434156



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 02/02/2025



panamericana.pe

