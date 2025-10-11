GRABADO el 11-10-2025

Incendio código 3 en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores

Desde Agencia de Noticias Andina

Familias damnificadas en Pamplona Alta son atendidas en losa deportiva.

¡Conoce una de las clásicas picanterías de la ciudad de Arequipa!.

Incendio código 3 en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores.

¿Puedes distinguir una noticia real de una falsa? La respuesta podría sorprenderte..

¿Puedes distinguir una noticia real de una falsa? La respuesta podría sorprenderte..

Inpe interviene en paralelo penal Ancón I, Lurigancho, El Milagro y Challapalca.

Illariywan Yachariy: MTC anuncia megaproyecto del tren rápido TumbesTacna.

Entrevista a director de la Real Academia Española.

José Jerí: Perfil del nuevo presidente del Perú.

Nuevo gobierno: ¿Qué debemos esperar del Ministerio del Interior ante la criminalidad?.

Economía sólida y mercados tranquilos: estabilidad pese a tensión política.

Medidas legales que afrontará la presidenta tras vacancia.

Ciudadano tiene derecho a acceder a un lenguaje claro de las instituciones publicas.

Noticias desde las regiones del Perú.

Andina en Regiones: pobladores realizan tradicional esquilado de vicuñas.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.