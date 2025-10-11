GRABADO el 11-10-2025

DOMINGO AL DÍA Taxista tiktoker víctima de la delincuencia shorts

DOMINGO AL DÍA Taxista tiktoker víctima de la delincuencia shorts



Rubén Canales era un joven con sueños grandes y una energía imparable. Durante el día trabajaba como taxista, y en sus tiempos libres creaba contenido para TikTok y YouTube. Pero su camino se vio abruptamente interrumpido tras un asalto en el que perdió la vida y el auto que usaba para trabajar.



