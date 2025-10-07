GRABADO el 07-10-2025

Venezuela alerta EE.UU. sobre supuesto plan de atentado contra su embajada El Comercio

El jefe negociador del Gobierno y presidente de la AsambleaNacional de Venezuela, JorgeRodríguez, denunció este domingo un supuesto plan para colocar explosivos en la embajada de EstadosUnidos en Caracas. Según informó en un comunicado publicado en Instagram, la operación sería ejecutada por sectores extremistas de la derecha local y tendría el objetivo de generar una falsa bandera para desestabilizar al país.



Rodríguez aseguró que la alerta fue comunicada a EE.UU. por tres vías distintas y también a una embajada europea, solicitando su intermediación diplomática. Afirmó que el Gobierno venezolano ha reforzado las medidas de seguridad en la sede diplomática, que sigue bajo resguardo pese a la ruptura de relaciones bilaterales desde 2019.



La denuncia ocurre en medio de la creciente tensión entre Caracas y Washington, tras el despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, justificado por EE.UU. como parte de su lucha contra el narcotráfico. Venezuela, en cambio, sostiene que se trata de una amenaza militar para propiciar un cambio de régimen.



En este contexto, el presidente NicolásMaduro envió una carta al papa León XIV solicitando su apoyo para consolidar la paz y evitar una escalada.



noticiashoy breakingnews internacionales Venezuela EstadosUnidos Caracas JorgeRodríguez embajadaEEUU falsabandera NicolásMaduro YvánGil tensión geopolítica



