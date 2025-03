En este episodio de Caf茅 con la Chevez, Ely Yutronic nos abre su coraz贸n y habla sin filtros sobre su carrera en la televisi贸n, su primer sueldo de $200, el amor y su vida personal. Adem谩s, responde a la pregunta que todos se hacen: 驴Qu茅 pasa cuando se cruza con Magaly Medina en ATV 馃槺



06:52 鈥 Ely Yutronic y la pol茅mica del baile en el tubo: "Fue precioso" 馃拑馃敟

10:43 鈥 驴Qu茅 pasa cuando se cruza con Magaly Medina en ATV 馃槺

12:35 鈥 Ely Yutronic marca distancia: "No la considero parte de mi casa" 馃彔

14:37 鈥 Opini贸n sobre Paco Baz谩n y Susana Alvarado: "Si est谩 bien, enhorabuena鈥" 鉂わ笍

15:59 鈥 驴Soltera o en pareja Ely responde 馃挊

18:55 鈥 Congel贸 sus 贸vulos: "Mi gen茅tica es preciosa" 馃К馃懚

24:34 鈥 驴C贸mo es Alfredo Benavides en la vida real "Es un caballero" 馃帺

34:24 鈥 Su primer trabajo: 隆ganaba solo $200! 馃挵

35:40 鈥 Su llegada a Per煤: "Mand茅 m谩s de 200 mensajes por LinkedIn" 馃摡

46:22 鈥 Un romance del pasado: "Me escribi贸 una nota en una servilleta" 馃拰

51:52 鈥 驴Conducir铆a un reality Ely no lo descarta 馃摵



