¡Basta de excusas! Es la frase con la que los docentes universitarios del Cusco han salido a las calles para exigir que el ministro de Educación, Morgan Quero, cumpla sus compromisos. Reclaman la homologación de sus remuneraciones con los magistrados del poder judicial, la publicación inmediata del reglamento de la CTS y el aumento de 800 soles en sus sueldos para el 2025.

Los maestros recuerdan que el propio Morgan Quero prometió resolver estas demandas, pero hoy crece la desconfianza de que cumpla, porque estaría por renunciar para postular al Senado.

Los docentes advierten: si no hay resultados concretos, el 13 de octubre iniciarán una huelga indefinida. Con décadas de servicio, exigen pensiones dignas y respeto a sus derechos. No pedimos favores, exigimos justicia, remarcan en cada protesta.



