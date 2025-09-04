GRABADO el 04-09-2025

Furor por el pan con chicharrón: Panamericana realiza concurso de desayunos

El Pan con Chicharrón se perfila como el próximo campeón en el Mundial de los desayunos más tradicionales de todos los países, un evento organizado por el streamer/youtuber Ibai Llanos, que es tendencia en esta parte del mundo.



A votar por nuestro rico Pan con Chicharrón, un emblemático sándwich que fusiona la comida oriental con puro criollismo, pero si hablamos de desayunos en nuestro país tenemos para todos los gustos y ocasiones.



El desayuno típico peruano es variado e incluye opciones contundentes como el pan con chicharrón (pan con cerdo frito, camote frito y salsa criolla) y el tamal (masa de maíz rellena), pero también hay opciones más ligeras o regionales como los caldos (de gallina o mote), humitas, sangrecita (sangre de pollo guisada) y el adobo arequipeño.



VARIEDAD DE DESAYUNOS



En nuestra Ssierra es común desayunar abundantemente con platos que puede incluir algún tipo de carne (cordero, pollo, cerdo, etc.) servida con verduras locales, papas y quizás una sopa abundante.



A menudo, con lo que sobra del día anterior se prepara una sopa para desayunar. De esta manera, cada receta de caldo o sopa familiar es única.



De igual forma, nuestra Selva es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, por lo que los desayunos en esta región pueden ser muy creativos y variados. Un desayuno típico en la Selva puede incluir plátanos fritos o yuca con carne y cocona, una verdura picante.



También puede tener un pescado local para desayunar como bagre frito o piraña frita con una ensalada ligera de tomate y palta. También son populares en la selva en los desayunos los jugos de frutas frescas, como el camu camu y la guayaba.

Desde 24 Horas

