GRABADO el 05-09-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 5/09/25

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Instagram / exitosape

Twitter / exitosape

Facebook / exitosanoticias

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



Exitosa exitosanoticias nicoláslúcar hablemosclaro

Desde Exitosa Noticias

Luis Herrera sobre hackeo a Inteligencia de la PNP: "La seguridad del país ya fue vulnerada".

Vecinos indignados por asesinato de obrero de construcción frente a caseta de Serenazgo.

Gallesio sobre ley de modernización del sistema de pensiones: "Va a traer contradicciones".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 5/09/25.

Gobierno aprueba reglamento de la ley de modernización del sistema de pensiones.

Ronald Bautista: "El incremento de la inseguridad está conectado a internos".

Hacinamiento en el penal de Socabaya: "Hay 2,300 reos frente a una capacidad de 650".

Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan importante donación de alimentos a olla común en Pachacamac.

Penal de Iquitos: "Tiene capacidad para 1,100 internos, pero son 1,349 varones".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 5/09/25.

Silvana Carrión: "Hemos recuperado S/310 millones y hemos logrado sentencias de S/1,500 millones".

Cercado de Lima: Delincuentes dejan artefacto explosivo en vivienda de un colectivero.

Exministro de El Salvador: "Los presos fabrican su propia comida, el Estado no gasta".

Trujillo: Atentado afectó a cinco negocios de la urbanización Las Quintanas.

Exministro de El Salvador: "Los presos fabrican su propia comida, el Estado no gasta".

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.