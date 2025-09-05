GRABADO el 05-09-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 5/09/25

Luis Herrera sobre hackeo a Inteligencia de la PNP: "La seguridad del país ya fue vulnerada".

Vecinos indignados por asesinato de obrero de construcción frente a caseta de Serenazgo.

Gallesio sobre ley de modernización del sistema de pensiones: "Va a traer contradicciones".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 5/09/25.

Gobierno aprueba reglamento de la ley de modernización del sistema de pensiones.

Ronald Bautista: "El incremento de la inseguridad está conectado a internos".

Hacinamiento en el penal de Socabaya: "Hay 2,300 reos frente a una capacidad de 650".

Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan importante donación de alimentos a olla común en Pachacamac.

Penal de Iquitos: "Tiene capacidad para 1,100 internos, pero son 1,349 varones".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 5/09/25.

Silvana Carrión: "Hemos recuperado S/310 millones y hemos logrado sentencias de S/1,500 millones".

Cercado de Lima: Delincuentes dejan artefacto explosivo en vivienda de un colectivero.

Exministro de El Salvador: "Los presos fabrican su propia comida, el Estado no gasta".

Trujillo: Atentado afectó a cinco negocios de la urbanización Las Quintanas.

Exministro de El Salvador: "Los presos fabrican su propia comida, el Estado no gasta".

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

