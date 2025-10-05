GRABADO el 05-10-2025

Inseguridad en Perú: propuestas, limitaciones y el papel de la PNP ROTATIVARPP ENTREVISTA

Cluber Aliaga, exministro del Interior, analiza la crisis de inseguridad ciudadana en el Perú. Frente a la propuesta del Congreso de crear un grupo élite policial, advierte que las soluciones no deben limitarse a toques de queda o estados de emergencia, sino basarse en inteligencia policial, coordinación con fiscalía y jueces especializados, y la desarticulación de bandas organizadas.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

Paro en Cajamarca responde a inacción del Gobierno a demandas ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Consejos para evitar INTOXICACIONES alimenticias en PERROS y GATOS SIEMPRECASARPP ENTREVISTA.

Marina de Guerra celebra 204 años de creación y rinde homenaje a Miguel Grau ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO SIEMPRECASARPP 5/10/2025.

CADE Ejecutivos 2025 reunirá candidatos presidenciales y líderes empresariales ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO SIEMPRECASARPP 5/10/2025.

Progresemos se presenta como el primer partido ecologista y animalista de Latam ADNRPP ENTREVISTA.

Alcaldes de Tumbes y Tacna saludan proyecto de tren de alta velocidad ADNRPP ENTREVISTA.

Malaver cuestiona que ASESINAT0 motive un inmediato PARO de TRANSPORTISTAS ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 5/10/2025 DOMINGOFIESTARPP.

Sandoval: "La planificación no fue la más conveniente en la Línea 2 y Línea 1" ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 5/10/2025 ADNRPP.

Transportistas de Lima y Callao anuncian paro de 24 H para este lunes 6 ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Inseguridad en Perú: propuestas, limitaciones y el papel de la PNP ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 05/10/2025 ROTATIVARPP.

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

Paro en Cajamarca responde a inacción del Gobierno a demandas ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

Consejos para evitar INTOXICACIONES alimenticias en PERROS y GATOS SIEMPRECASARPP ENTREVISTA

video

Marina de Guerra celebra 204 años de creación y rinde homenaje a Miguel Grau ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO SIEMPRECASARPP 5/10/2025

video

CADE Ejecutivos 2025 reunirá candidatos presidenciales y líderes empresariales ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO SIEMPRECASARPP 5/10/2025

video

Progresemos se presenta como el primer partido ecologista y animalista de Latam ADNRPP ENTREVISTA

video

Alcaldes de Tumbes y Tacna saludan proyecto de tren de alta velocidad ADNRPP ENTREVISTA

video

Malaver cuestiona que ASESINAT0 motive un inmediato PARO de TRANSPORTISTAS ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 5/10/2025 DOMINGOFIESTARPP

video

Sandoval: "La planificación no fue la más conveniente en la Línea 2 y Línea 1" ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 5/10/2025 ADNRPP

video

Transportistas de Lima y Callao anuncian paro de 24 H para este lunes 6 ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

Inseguridad en Perú: propuestas, limitaciones y el papel de la PNP ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 05/10/2025 ROTATIVARPP

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Medicina Peruana

Día de la Medicina Peruana

Creación del distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo

Creación del distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo

Creación del distrito de Bambas (Corongo)

Creación del distrito de Bambas (Corongo)

Creación del distrito de Chongos Bajo (Chupaca)

Creación del distrito de Chongos Bajo (Chupaca)

Día Mundial de los Docentes

Día Mundial de los Docentes

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 05 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo