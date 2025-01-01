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Transmite en HD a través del canal 1 de señal abierta digital (TDT), MovistarTV C12 y 712HD, ClaroTV C12 y 512HD, DirecTV 1191HD, Best Cable C8 y más de 100 cableoperadores a nivel nacional.



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Al Día con Willax - MAR 11 - 1/6 - HALLAN MUERTA A FAMILIA DENTRO DE SU VIVIENDA | Willax

Al Día con Willax - MAR 11 - MUJER FUE AGREDIDA POR RESISTIRSE A ROBO | Willax

Al Día con Willax - MAR 11 - 4/6 - DECLARÁN EN EMERGENCIA ZONA AFECTADA POR INCENDIO | Willax

Al Día con Willax - MAR 11 - CULMINAN CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PUENTE BETHANIA | Willax

Al Día con Willax - MAR 11 - 2/6 - EXISTÍA UN PRYECTO DE DENUNCIA CONTRA PABLO SÁNCHEZ | Willax

Al Día con Willax - MAR 11 - PLANEA TU VIAJE A EUROPA Y EL CARIBE CON COSTAMAR | Willax

Al Día con Willax - MAR 11 - EXTORSIONADORES LANZAN AMENAZA DE MUERTE CONTRA PADRES | Willax

Al Día con Willax - MAR 11 - SÚMESE A LA EXPERIENCIA INMERSIVA DE “DANSA” | Willax

Al Día con Willax - MAR 11 - VUELVEN A PONER MADERAS EN PUENTE CLAUSURADO | Willax

Yo Caviar - MAR 11 - 1/1 | Willax

Al Día con Willax - MAR 11 - 3/6 - LÓPEZ ALIAGA PIDE ELIMINAR PEAJES DE LIMA SUR | Willax

Al Día con Willax - MAR 11 - 6/6 - PAREJA DE GUERRERO MUESTRA SU APOYO | Willax

Al Día con Willax - MAR 11 - FISCALÍA INVESTIGA MUERTE DE FAMILIA DENTRO DE SU VIVIENDA | Willax

Al Día con Willax - MAR 11 - EMMANUEL DANANN Y MIKLOS LUKACS DIERON CONFERENCIA EN LIMA | Willax

Al Día con Willax - MAR 11 - 5/6 - SÚMESE A LA EXPERIENCIA INMERSIVA DE "DANSA" | Willax

Además hoy día 11 de Marzo en el calendario del Perú.

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