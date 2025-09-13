¡Mucho más que comida! Las historias que dan sabor a nuestros mejores platos
Detrás de los platos más emblemáticos que disfrutan los peruanos y que representan lo mejor de su gastronomía se esconden poderosas historias de esfuerzo y superación.
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
¡Mucho más que comida! Las historias que dan sabor a nuestros mejores platos.
Déjate envolver por las nubes y visita uno de los rincones más mágicos de Lima: Así es el Apu Siqay.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 13 DE SETIEMBRE DEL 2025.
"Es una competencia para valientes": Atletas se enfrentan a la altura en Anta.
¡Disney y Hello Kitty en todas partes! Nos adentramos en la casa de coleccionistas extremos.
Las Lomas de Atoqcongo te castigan con su densa neblina: ¿Por qué caminar por este oasis verde?.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 13 DE SETIEMBRE DEL 2025.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Banco Central de Reserva baja su tasa de interés: ¿Qué impacto tendrá?.
Buscan censurar al ministro Juan José Santiváñez: ¿Cuántas firmas necesitan para hacerlo?.
LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Obispo estafaba con la promesa de viajes ilegales a Estados Unidos.
¿Llegará una reforma para el uso de armas en EE.UU. tras el ataque a Charlie Kirk?.
"Es un traidor": El mayor error del chavismo según un exministro de Hugo Chávez.
Estuve dos meses sin caminar": Paul Martin y el accidente que casi destruye su vida.
Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.