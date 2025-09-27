GRABADO el 27-09-2025

Manifestantes logran ingresar a la Plaza San Martín y continúan los enfrentamientos con la PNP

En el Cercado de Lima, los manifestantes lograron ingresar a la Plaza San Martín y continúan los enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP), que intenta repelerlos con bombas lacrimógenas.

Cusco en alerta por denuncias de trata de personas.

Docente universitario en Cusco fue detenido tras denuncia de acoso.

Cusco: Retoman actividades en Machu Picchu tras días de caos.

Piura: Denuncian abuso de autoridad de policías tras agredir a comerciante.

Piura: Profesor investigado por acoso desata indignación en colegio.

Piura: Paita celebra a la Virgen de las Mercedes.

CNDDHH reportó que hubo 18 heridos tras en marcha de transportistas y Generación Z.

Centro de Lima: Destrozos en la Plaza San Martín tras marcha de la 'Generación Z'.

Manifestantes logran ingresar a la Plaza San Martín y continúan los enfrentamientos con la PNP.

Continúan enfrentamientos en Av. Nicolás de Piérola.

EXITOSA TE ESCUCHA con JORGE VALDEZ - 27/09/25.

Se registran enfrentamientos en la Av. Nicolás de Piérola.

Tito Alvites: Quiero exigir a la policía que den con los móviles verdaderos de este ataque.

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

Fiesta Patronal en Homenaje al Señor del Costado en la provincia Santa Cruz - Cajamarca

Fiesta Patronal en Homenaje al Señor del Costado en la provincia Santa Cruz - Cajamarca

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Nacimiento de Micaela Villegas, la Perricholi

Nacimiento de Micaela Villegas, la Perricholi

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

