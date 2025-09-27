GRABADO el 27-09-2025

Manifestantes logran ingresar a la Plaza San Martín y continúan los enfrentamientos con la PNP

En el Cercado de Lima, los manifestantes lograron ingresar a la Plaza San Martín y continúan los enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP), que intenta repelerlos con bombas lacrimógenas.



Noticias del Perú y actualidad, política.



