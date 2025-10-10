GRABADO el 10-10-2025

José Jerí juramentó como presidente de la República tras vacancia de Dina Boluarte

Tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí asumió la presidencia de la República hasta el 26 de julio del 2026, y aseguró que defenderá la soberanía nacional, la integridad física y moral del país, así como la independencia de nuestras instituciones democráticas.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Diana Pasaca: "Fue más fácil sacrificar a quien manejaban y el pueblo rechazaba".

"Si quiere pasar a la historia de forma correcta, tendrá que tomar decisiones más técnicas".

Dina Boluarte: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra expresidenta.

Diana Pasaca: "La PNP es una de las instituciones más denigradas por este Gobierno".

Diana Pasaca sobre José Jerí: "A ver si no se convierte en el nuevo títere".

Diana Pasaca sobre José Jerí: "A ver si no se convierte en el nuevo títere".

Diana Pasaca sobre el Congreso de la República tras vacancia de Dina Boluarte.

Nicolás Lúcar: "Es un cálculo electoral porque sostenerla significaba arriesgar sus votos".

Arequipeños se pronuncian tras designación de José Jerí como nuevo presidente.

Tomás Gálvez asegura que la Fiscalía no puede presentar prisión preventiva contra Dina Boluarte.

Tomás Gálvez asegura que la Fiscalía no puede presentar prisión preventiva contra Dina Boluarte.

José Jerí juramentó como presidente de la República tras vacancia de Dina Boluarte.

Así amanece el Congreso de la República tras la vacancia de Dina Boluarte.

Dina Boluarte: El panorama en los exteriores de la vivienda de la expresidenta.

Congresista Roberto Chiabra asegura que no tendría problema en asumir la presidencia del Perú.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Diana Pasaca: "Fue más fácil sacrificar a quien manejaban y el pueblo rechazaba"

video

"Si quiere pasar a la historia de forma correcta, tendrá que tomar decisiones más técnicas"

video

Dina Boluarte: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra expresidenta

video

Diana Pasaca: "La PNP es una de las instituciones más denigradas por este Gobierno"

video

Diana Pasaca sobre José Jerí: "A ver si no se convierte en el nuevo títere"

video

Diana Pasaca sobre José Jerí: "A ver si no se convierte en el nuevo títere"

video

Diana Pasaca sobre el Congreso de la República tras vacancia de Dina Boluarte

video

Nicolás Lúcar: "Es un cálculo electoral porque sostenerla significaba arriesgar sus votos"

video

Arequipeños se pronuncian tras designación de José Jerí como nuevo presidente

video

Tomás Gálvez asegura que la Fiscalía no puede presentar prisión preventiva contra Dina Boluarte

video

Tomás Gálvez asegura que la Fiscalía no puede presentar prisión preventiva contra Dina Boluarte

video

José Jerí juramentó como presidente de la República tras vacancia de Dina Boluarte

video

Así amanece el Congreso de la República tras la vacancia de Dina Boluarte

video

Dina Boluarte: El panorama en los exteriores de la vivienda de la expresidenta

video

Congresista Roberto Chiabra asegura que no tendría problema en asumir la presidencia del Perú

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 10 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo