GRABADO el 12-08-2025

EE. UU. sube la PRESIÓN contra el régimen de MADURO LR

La administración de Donald Trump intensifica la presión contra Nicolás Maduro, acusado por Washington de liderar una estructura criminal. El subsecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, adelantó que pronto se anunciarán nuevas acciones y reiteró que el pueblo venezolano debe reclamar su libertad, mientras el chavismo sigue bajo la mira internacional.



