GRABADO el 20-05-2025

¡Motociclistas tendrán que usar este chaleco muy pronto! Lo que debe incluir para evitar una sanción

A partir del 22 de mayo, los motociclistas de Lima y Callao deberán llevar un chaleco de identificación para poder circular por las calles. En otras regiones, será aún el 20 de junio. Sin embargo, no todos los chalecos son permitidos: deben cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Conoce los detalles en este video.



LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA: MARTES 20 DE MAYO DEL 2025.

El voto por la ultraderecha crece entre los jóvenes en Alemania y Europa.

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

AUMENTA ESTAFA DE LA MALETA RETENIDA.

DINA BOLUARTE SE PRONUNCIA TRAS VIAJE AL VATICANO.

Cientos de motociclistas van a Gamarra para comprar chalecos con placa ¿Cuánto está?.

Familiares y amigos le dan el último adiós a niño asesinado en combi: "No merecía esta muerte".

ABOGADO DE DINA BOLUARTE RESPONDE SOBRE DENUNCIAS CONSTITUCIONALES EN CONTRA DE LA PRESIDENTA.

Raqueteros cayeron por ser grabados en pleno robo en Tik Tok: Así lograron capturarlos.

Barristas y policías se enfrentan entre piedras, bombardas y disparos: Menor de edad falleció.

JUICIO CONTRA PEDRO CASTILLO POR GOLPE DE ESTADO.

Atacan a balazos una casa por cupo de S/50 mil: La víctima pagó pero sigue siendo extorsionado.

Mayor de edad que escapó de Maranguita fue capturado en Huaral: Fue atrapado en pleno delito.

Taxistas del aeropuerto son extorsionados por falsos conductores de apps: Así operan bajo extorsión.

Además hoy día 20 de Mayo en el calendario del Perú.

