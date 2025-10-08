GRABADO el 08-10-2025

CHAVISMO USA EL MIEDO PARA MANTENERSE EN EL PODER

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

EE.UU. SE PREPARA PARA ATAQUES SELECTIVOS, DRONES Y MISILES CONTRA VENEZUELA RADAR24.

DIOSDADO CABELLO AMENAZA AL PUEBLO PARA OCULTAR SU AISLAMIENTO I radar24.

¿Por qué MADURO apuro la activación del PLAN INDEPENDENCIA 200 contra ESTADOS UNIDOS? Gestión.

Noticias 8 de octubre: MADURO ACTIVA PLAN INDEPENDENCIA 200 PARA DEFENDERSE DE EEUU  Noticiero.

¿Qué se sabe sobre el intento de ATENTADO contra DANIEL NOBOA en ECUADOR? Gestión.

LA HORA DE NICOLÁS MADURO LLEGÓ, ESTADOS UNIDOS VA POR SU CAPTURA I radarclips.

CHAVISMO USA EL MIEDO PARA MANTENERSE EN EL PODER.

Noticias de 7 de octubre: RUBIO CONVENCE A TRUMP Y CORTAN DIALOGO EEUU-VENEZUELA  Noticiero.

LOS VENEZOLANOS SOMOS RESILIENTES Y ESPERAMOS LA TRANSICIÓN.

¿Cuáles son los líderes mundiales que festejaron el cumpleaños de PUTIN? Gestión.

PAPA LEÓN XIV HABLA SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA ENTRE ISRAEL Y HAMÁS  Gestión.

TRUMP CORTA NEGOCIACIÓN CON MADURO Y ÉL RECURRE AL PAPA PIDIENDO AYUDA RADAR24.

MARÍA CORINA MACHADO REAPARECE EN SU CUMPLEAÑOS DESDE LA CLANDESTINIDAD Gestión.

¿Por qué TRUMP ordenó poner fin al contacto diplomático con VENEZUELA? Gestión.

NICOLÁS MADURO HABLA SOBRE EL INTENTO DE ATENTADO CONTRA LA EMBAJADA DE EEUU Gestión.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

