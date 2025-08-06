GRABADO el 06-08-2025

SJM: asesinan a balazos a dueño de flota de mototaxis

La violencia no se detiene en Lima. Esta vez, el distrito de San Juan de Miraflores fue escenario de un nuevo crimen. Un grupo de sicarios a bordo de una motocicleta acribilló a Michael Hurtado Torres, de 55 años, cuando se encontraba afuera de su vivienda, ubicada cerca del Mall del Sur. La víctima era conocida en la zona por ser propietario de una flota de mototaxis que alquilaba a diario.



Según testigos del hecho, Hurtado Torres había salido a comprar a una bodega cuando fue interceptado por los criminales, quienes le dispararon hasta en 14 ocasiones antes de darse a la fuga. El brutal ataque ocurrió en plena vía pública y frente a vecinos consternados que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.



El cuerpo de la víctima quedó tendido en la vereda, mientras agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística acordonaban la zona para iniciar las diligencias correspondientes. No se descarta que el crimen esté relacionado con mafias de extorsión, aunque las investigaciones continúan.



VECINOS EXIGEN SEGURIDAD



Los vecinos denunciaron que los actos de violencia y sicariato han ido en aumento en los últimos meses, especialmente en zonas cercanas a centros comerciales y paraderos de mototaxis. Por ello, exigieron a las autoridades una mayor presencia policial y operativos constantes para frenar la ola criminal.

