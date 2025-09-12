GRABADO el 12-09-2025

Jóvenes serán clave en elecciones 2026: candidatos intensifican campaña en redes para captar su voto

Más de seis millones de jóvenes entre 18 y 30 años conforman un sector decisivo de cara a las elecciones generales de 2026. Aunque la lista oficial de candidatos presidenciales se confirmará recién en diciembre próximo, varios aspirantes ya utilizan sus redes sociales para acercarse a este segmento de votantes.



En comicios anteriores, los menores de 30 años representaron alrededor del 30 del padrón electoral, lo que subraya su relevancia en la configuración del voto. Por ello, los partidos y candidatos prestan especial atención a este grupo, considerado estratégico para definir los resultados finales.



ESTUDIO



Un estudio del Centro de Investigación en Opinión Pública de la Universidad de Piura revela que el 58 de los universitarios no se identifica con ninguna tendencia política o ideológica. Solo un 30 se ubica entre la derecha y la centro derecha, mientras que la mayoría mantiene posturas flexibles frente a la política partidaria.



La encuesta también señala que el 40 de los jóvenes encuestados considera indiferente el perfil ideológico del próximo presidente, a pesar de la crisis política de los últimos años. Esto refleja un electorado joven más preocupado por propuestas y resultados que por etiquetas políticas tradicionales.





Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 13/09/2025



