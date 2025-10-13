GRABADO el 13-10-2025

EN VIVO Juicio oral contra SUSANA VILLARÁN por aportes de Odebrecht y OAS

Desde Peru21TV

EN VIVO: PRESIDENTE JERI HABLA EN VIVO.

"NINGÚN ALCALDE DE LIMA HA LLEGADO A SER PRESIDENTE": Fernando Tuesta tras renuncia al cargo de RLA.

EN VIVO: El idioma español en unos medios digitales de alcance global, participa Cecilia Valenzuela.

José Jerí ante GOBERNADORES REGIONALES: "Lo urgente es combatir la inseguridad".

¡Conseguir una entrada para Machu Picchu es una odisea!.

Rómulo Martínez de Fundación Romero: Recomienda.pe la primera vitrina digital para emprendedores.

EN VIVO RAFAEL LÓPEZ ALIAGA RENUNCIA como ALCALDE DE LIMA y asume RENZO REGGIARDO.

Ed Málaga analiza los escenarios de José Jerí en la Presidencia de la República.

EN VIVO RAFAEL LÓPEZ ALIAGA participa en su última actividad como ALCALDE DE LIMA.

Roberto Chiabra ANALIZA PRESIDENCIA DE JOSÉ JERÍ: "Corremos un riesgo como país de un Merino 2".

HAMÁS LIBERA a los últimos 20 REHENES VIVOS: fin de una era de cautiverio en Gaza.

Jaime de Althaus analiza el ascenso de JOSÉ JERÍ COMO PRESIDENTE tras la VACANCIA DE DINA BOLUARTE.

José Cueto: NUEVO MINISTRO DEL INTERIOR -de JOSÉ JERI- debe tener pantalones bien puestos.

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente de la República?.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

