Monsefú celebra por lo alto la fiesta del Señor Cautivo y el cumpleaños del Papa León XIV

La población de Monsefú celebró por todo lo alto la fiesta del Señor Cautivo y el cumpleaños del papa León XIV. Misas y aperitivos en honor a ambos fueron realizados por los feligreses.



MELGAR VS UNIVERSITARIO EN VIVO DUELO DECISIVO EN AREQUIPA POR EL TORNEO CLAUSURA.

El gobierno de Dina Boluarte cambió su postura respecto a un octavo retiro de fondos de las AFP..

Ministro de Salud respalda a Santiváñez tras nuevos audios : "Yo confío en él".

Niños de la región de Chupaca estudian en aulas en mal estado.

Chiclayo: Padres de familia denuncian que no avanzan obras en varios colegios.

Lambayeque: Pacientes se ven afectados por huelga de EsSalud.

Mundial de Desayunos: Peruanos celebran triunfo del Pan con Chicharrón en restaurante Don Javier.

Nueva reforma de pensiones debería derogarse, según economista Guido Pennano.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 14/09/25.

Caos en Machu Picchu: Municipalidad de Urubamba no hizo licitación de buses, según Elvis La Torre.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

