ATU y Policía Nacional realizan operativos en avenida Abancay para reducir la congestión vehicular
La ATU, en coordinación con la Policía Nacional, realizó un operativo en la avenida Abancay, una de las más congestionadas de Lima, con el objetivo de agilizar el tránsito en horas punta. Según informó la entidad, estas intervenciones se reforzarán en los próximos días y se aumentará el número de fiscalizadores en diversos puntos de la capital.
