GRABADO el 09-10-2025

Al Día con Willax - OCT 09 - ATACAN A BALAZOS EN CONCIERTO DE 'AGUA MARINA' Willax

Al Día con Willax - OCT 09 - 3/5 -DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONDENA ATAQUE CONTRA 'AGUA MARINA' Willax.

Hechos en Willax - OCT 09 - REPORTE MÉDICO DE HERIDOS TRAS ATENTADO CONTRA 'AGUA MARINA' Willax.

Hechos en Willax - OCT 09 - CAPTAN HUÍDA DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LA BALACERA Willax.

Al Día con Willax - OCT 09 - 4/5 - NICOLA DICE SER ORGULLOSAMENTE PERUANO Willax.

Al Día con Willax - OCT 09 - ¡TERROR EN SHOW DE AGUA MARINA! Willax.

Al Día con Willax - OCT 09 - ATACAN A BALAZOS EN CONCIERTO DE 'AGUA MARINA' Willax.

Al Día con Willax - OCT 09 - 5/5 Willax.

Al Día con Willax - OCT 09 - EXTORSIONADORES DEJAN ATERRADOR MENSAJE A CHOFERES Willax.

Al Día con Willax - OCT 09 - TAXISTA EMBISTE A RAQUETERO Y VECINOS LO ARRESTAN Willax.

Al Día con Willax - OCT 09 - FALSOS PASAJEROS LE ROBAN VEHÍCULO A TAXISTA Willax.

Al Día con Willax - OCT 09 - REPORTE MÉDICO DE HERIDOS EN ATAQUE A AGUA MARINA Willax.

Al Día con Willax - OCT 09 - CARMEN EN ACHO: ÓPERA EN PLAZA DE TOROS Willax.

Al Día con Willax - OCT 09 - GRAN ANIVERSARIO DE TRABAJADORES DE PLAZA DE ACHO Willax.

Al Día con Willax - OCT 09 - ASÍ FUE EL ATENTADO CONTRA AGUA MARINA Willax.

Al Día con Willax - OCT 09 - 2/5 - GRAN ANIVERSARIO DE TRABAJADORES DE PLAZA DE ACHO Willax.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

