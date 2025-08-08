El Monstruo: dictan arresto domiciliario para madre de Erick Moreno Hernández
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla dictó 36 meses de detención domiciliaria contra Martina Ester Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, investigado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte.
Durante la audiencia, Hernández de la Cruz presentó diversos argumentos relacionados con su estado de salud para evitar que se le imponga prisión preventiva. El juez finalmente determinó que cumpla la medida en su domicilio bajo vigilancia electrónica, en reemplazo de un control policial permanente.
APELAN DECISIÓN
La Fiscalía, que en un inicio solicitó 36 meses de prisión preventiva, ha apelado la decisión judicial, señalando que la medida de detención domiciliaria no garantiza plenamente la seguridad del proceso y que no existía un historial clínico que respaldaría la discapacidad física que la madre del 'Monstruo' ha estado argumentando.
