GRABADO el 08-08-2025

El Monstruo: dictan arresto domiciliario para madre de Erick Moreno Hernández

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla dictó 36 meses de detención domiciliaria contra Martina Ester Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, investigado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte.

Durante la audiencia, Hernández de la Cruz presentó diversos argumentos relacionados con su estado de salud para evitar que se le imponga prisión preventiva. El juez finalmente determinó que cumpla la medida en su domicilio bajo vigilancia electrónica, en reemplazo de un control policial permanente.

APELAN DECISIÓN

La Fiscalía, que en un inicio solicitó 36 meses de prisión preventiva, ha apelado la decisión judicial, señalando que la medida de detención domiciliaria no garantiza plenamente la seguridad del proceso y que no existía un historial clínico que respaldaría la discapacidad física que la madre del 'Monstruo' ha estado argumentando.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 8 DE AGOSTO DEL 2025.

Defensa de Benavides denunciará constitucionalmente a Delia Espinoza, anuncia Christian Salas.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 8 DE AGOSTO DEL 2025.

Aliaga sobre compra de autos para PNP: No tienen derecho a usar recursos para darse la gran vida.

Extorsionadores obtendrían S/ 365 mil anuales de una sola empresa de transporte.

Vecinos de SJL advierten a delincuentes con carteles: Si te agarramos, te linchamos.

En lo que va de 2025, 68 policías han sido denunciados por violación, según informe del Mininter.

Rafael López Aliaga deja la MML para inaugurar obra en Ayacucho.

JNJ denuncia ante el Congreso que Ministerio Público se resiste a reincorporar a Patricia Benavides.

Fiscalía: Equipo Lava Jato logra sentencia condenatoria contra Carlos Carrasco en caso Árbitros.

Fiscalía presenta acusación contra 29 árbitros por presuntamente favorecer a Odebrecht.

Martín Vizcarra: PJ reprograma audiencia de prisión preventiva contra expresidente para 13 de agosto.

El Monstruo: dictan arresto domiciliario para madre de Erick Moreno Hernández.

Gobierno peruano envió nota de protesta contra Colombia por sobrevuelo militar no autorizado.

Víctor Zanabria viajará a Brasil: comandante general PNP suma su viaje número 17 al extranjero.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Día Mundial del León

Día Mundial del León

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

