GRABADO el 24-07-2025

Al Día con Willax - JUL 24 - ANITRA ASEGURA QUE PARO DE HOY ESTÁ SIENDO POLITIZADO Willax

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Desde Willax Televisión

Hechos en Willax - JUL 24 - 2/3 - CAEN VENDEDORES DE DROGA CON ARMAS Y MUNICIONES Willax.

Hechos en Willax - JUL 24 - SUJETO GRABA A ESCOLAR Y POLICÍA NO RECIBE DENUNCIA Willax.

Al Día con Willax - JUL 24 - 5/5 -RESPONSABLES: CANCILLER SCHIALER Y EMBAJADOR CESAR JORDÁN Willax.

Al Día con Willax - JUL 24 - EXTORSIONADORES ATACAN TIENDA DE MOTOS EN COMAS Willax.

Yo Caviar - JUL 24 - 1/1 - ONGS SE APOYAN EN CIDH Y LA REPÚBLICA Willax.

Al Día con Willax - JUL 24 - ANITRA ASEGURA QUE PARO DE HOY ESTÁ SIENDO POLITIZADO Willax.

Al Día con Willax - JUL 24 - ROBOS A BORDO DE MOTOTAXIS SIGUEN EN AUMENTO Willax.

Al Día con Willax - JUL 24 - ASESINAN A BALAZOS A EXREGIDOR DE VENTANILLA Willax.

Al Día con Willax - JUL 24 - PELEA ENTRE VÁNDALOS CAUSA EL TERROR DE COMERCIANTES Willax.

Al Día con Willax - JUL 24 - SEUDO BARRISTAS SE ENFRENTAN CON BALAS Y BOMBARDAS Willax.

Al Día con Willax - JUL 24 - 3/5 - ROBOS A BORDO DE MOTOTAXIS SIGUEN EN AUMENTO Willax.

Al Día con Willax - JUL 24 - 2/5 - PLANTEAN REVERTIR CAMBIOS EN LEY DE CRIMEN ORGANIZADO Willax.

Al Día con Willax - JUL 24-CANCILLERÍA NO CUMPLIÓ CON REGLAMENTAR LEY QUE FISCALIZA LAS ONG Willax.

Al Día con Willax - JUL 24 - CÉSAR ACUÑA PIDE VACACIONES Y VIAJA A EL SALVADOR Willax.

Al Día con Willax - JUL 24 - EXTORSIONADORES ATACAN BUSES INFORMALES Willax.

Además hoy día 24 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Willax Televisión

video

Hechos en Willax - JUL 24 - 2/3 - CAEN VENDEDORES DE DROGA CON ARMAS Y MUNICIONES Willax

video

Hechos en Willax - JUL 24 - SUJETO GRABA A ESCOLAR Y POLICÍA NO RECIBE DENUNCIA Willax

video

Al Día con Willax - JUL 24 - 5/5 -RESPONSABLES: CANCILLER SCHIALER Y EMBAJADOR CESAR JORDÁN Willax

video

Al Día con Willax - JUL 24 - EXTORSIONADORES ATACAN TIENDA DE MOTOS EN COMAS Willax

video

Yo Caviar - JUL 24 - 1/1 - ONGS SE APOYAN EN CIDH Y LA REPÚBLICA Willax

video

Al Día con Willax - JUL 24 - ANITRA ASEGURA QUE PARO DE HOY ESTÁ SIENDO POLITIZADO Willax

video

Al Día con Willax - JUL 24 - ROBOS A BORDO DE MOTOTAXIS SIGUEN EN AUMENTO Willax

video

Al Día con Willax - JUL 24 - ASESINAN A BALAZOS A EXREGIDOR DE VENTANILLA Willax

video

Al Día con Willax - JUL 24 - PELEA ENTRE VÁNDALOS CAUSA EL TERROR DE COMERCIANTES Willax

video

Al Día con Willax - JUL 24 - SEUDO BARRISTAS SE ENFRENTAN CON BALAS Y BOMBARDAS Willax

video

Al Día con Willax - JUL 24 - 3/5 - ROBOS A BORDO DE MOTOTAXIS SIGUEN EN AUMENTO Willax

video

Al Día con Willax - JUL 24 - 2/5 - PLANTEAN REVERTIR CAMBIOS EN LEY DE CRIMEN ORGANIZADO Willax

video

Al Día con Willax - JUL 24-CANCILLERÍA NO CUMPLIÓ CON REGLAMENTAR LEY QUE FISCALIZA LAS ONG Willax

video

Al Día con Willax - JUL 24 - CÉSAR ACUÑA PIDE VACACIONES Y VIAJA A EL SALVADOR Willax

video

Al Día con Willax - JUL 24 - EXTORSIONADORES ATACAN BUSES INFORMALES Willax

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