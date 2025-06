GRABADO el 16-06-2025

López Aliaga: Posiblemente en julio o agosto se evaluará eventual postulación a la presidencia

En entrevista con RPP, el burgomaestre metropolitano y líder del partido político Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que evaluará, con ayuda de Dios, si debe ser candidato a la presidencia de la República en las elecciones 2026.



Este tema postular a la Presidencia lo quiero considerar en la presencia de Dios, para mí es muy importante ver qué mensaje tengo de Dios () Yo hago un retiro, le pido, trato de captar la voluntad de Dios en mis actos y lo hago normalmente. () Voy a hacer oración, eso sí, y voy a tratar de escuchar a Dios, dijo.



NO ES UN TEMA LIGERO



La autoridad edil señaló también que -posiblemente- a fines de julio o agosto se retirará de forma temporal de la dirección de la Municipalidad de Lima para evaluar detenidamente su postulación a la jefatura del Estado, pues no es un tema ligero.



Lo he dicho públicamente, voy a darme unos dos días para pensar bien sobre mi vida. Todavía no lo tengo claro, pero puede ser fines de julio, fines de julio o agosto. Porque una decisión como la que usted menciona es complicada. Estas cosas, mi próximo paso político, las medito bastante, agregó.

Desde 24 Horas

Además hoy día 16 de Junio en el calendario del Perú.

