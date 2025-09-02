GRABADO el 02-09-2025

Caso Ecoteva: Poder Judical dicta sentencia contra Alejandro Toledo HLR

alejandrotoledo ecoteva larepública



Alejandro Toledo recibe hoy la segunda condena por el Caso Ecoteva, en el marco de la acusación por delito de lavado de activos. La Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima impondrá al expresidente Alejandro Toledo una pena de 16 años de cárcel. A Toledo y su esposa Eliane Karp se le imputa haber comprado una casa en Casuarinas y una oficina en la Torre Omega, en Surco, con dinero procedente de Costa Rica.



