Miguel Ángel Palomino: "Los conductores lloran de miedo por el miedo a salir"
En entrevista con Exitosa, el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú, Miguel Ángel Palomino, señaló que muchos conductores lloran de miedo al salir a trabajar y se desesperan cada vez que una moto pasa a su lado.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800
Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!
Corporación Universal
ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú
Desde Exitosa Noticias
Paro de trasportistas: ¿Cómo impactó en las clases en colegios de la capital?.
Transportistas responsabilizan a las autoridades por aumento de la criminalidad.
Miguel Ángel Palomino: "Los conductores lloran de miedo por el miedo a salir".
EXITOSA DEPORTES DUEÑOS DE LA LIGA 1, LA U IMPARABLE Y SIN RIVALES - 6/10/25.
Trujillo: atacan cúster lleno de pasajeros en nuevo asalto extorsivo.
Transportistas bloquean el Óvalo de Habich: "Mi familia me espera en casa, no en un funeral".
Cusco: Denuncian que Consettur no ha cumplido con retirar sus buses.
Daniel Hermoza: "Hay una falta de empatía de lo que está sucediendo".
Mypes Unidas sobre paro: "Hay una identificación con Los sectores con esta medida".
Chiclayo: Incendian auto de una oficial de la PNP.
Alache sobre falta de respuesta a temas de inseguridad: "No hay capacidad de los que gobiernan".
Comas: PNP impide que transportistas se movilicen al Centro de Lima.
Alache sobre falta de respuesta a temas de inseguridad: "No hay capacidad de los que gobiernan".
Palomino: "Hemos pedido la renuncia de ministros, de la JNJ y reposición de Delia Espinoza".
Día Mundial de la Visión: La catarata, principal causa de ceguera prevenible en el mundo.
Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.