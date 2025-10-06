GRABADO el 06-10-2025

Miguel Ángel Palomino: "Los conductores lloran de miedo por el miedo a salir"

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú, Miguel Ángel Palomino, señaló que muchos conductores lloran de miedo al salir a trabajar y se desesperan cada vez que una moto pasa a su lado.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Paro de trasportistas: ¿Cómo impactó en las clases en colegios de la capital?.

Transportistas responsabilizan a las autoridades por aumento de la criminalidad.

Miguel Ángel Palomino: "Los conductores lloran de miedo por el miedo a salir".

EXITOSA DEPORTES DUEÑOS DE LA LIGA 1, LA U IMPARABLE Y SIN RIVALES - 6/10/25.

Trujillo: atacan cúster lleno de pasajeros en nuevo asalto extorsivo.

Transportistas bloquean el Óvalo de Habich: "Mi familia me espera en casa, no en un funeral".

Cusco: Denuncian que Consettur no ha cumplido con retirar sus buses.

Daniel Hermoza: "Hay una falta de empatía de lo que está sucediendo".

Mypes Unidas sobre paro: "Hay una identificación con Los sectores con esta medida".

Chiclayo: Incendian auto de una oficial de la PNP.

Alache sobre falta de respuesta a temas de inseguridad: "No hay capacidad de los que gobiernan".

Comas: PNP impide que transportistas se movilicen al Centro de Lima.

Alache sobre falta de respuesta a temas de inseguridad: "No hay capacidad de los que gobiernan".

Palomino: "Hemos pedido la renuncia de ministros, de la JNJ y reposición de Delia Espinoza".

Día Mundial de la Visión: La catarata, principal causa de ceguera prevenible en el mundo.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Paro de trasportistas: ¿Cómo impactó en las clases en colegios de la capital?

video

Transportistas responsabilizan a las autoridades por aumento de la criminalidad

video

Miguel Ángel Palomino: "Los conductores lloran de miedo por el miedo a salir"

video

EXITOSA DEPORTES DUEÑOS DE LA LIGA 1, LA U IMPARABLE Y SIN RIVALES - 6/10/25

video

Trujillo: atacan cúster lleno de pasajeros en nuevo asalto extorsivo

video

Transportistas bloquean el Óvalo de Habich: "Mi familia me espera en casa, no en un funeral"

video

Cusco: Denuncian que Consettur no ha cumplido con retirar sus buses

video

Daniel Hermoza: "Hay una falta de empatía de lo que está sucediendo"

video

Mypes Unidas sobre paro: "Hay una identificación con Los sectores con esta medida"

video

Chiclayo: Incendian auto de una oficial de la PNP

video

Alache sobre falta de respuesta a temas de inseguridad: "No hay capacidad de los que gobiernan"

video

Comas: PNP impide que transportistas se movilicen al Centro de Lima

video

Alache sobre falta de respuesta a temas de inseguridad: "No hay capacidad de los que gobiernan"

video

Palomino: "Hemos pedido la renuncia de ministros, de la JNJ y reposición de Delia Espinoza"

video

Día Mundial de la Visión: La catarata, principal causa de ceguera prevenible en el mundo

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de la Arquitectura

Día Mundial de la Arquitectura

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día Mundial del Hábitat

Día Mundial del Hábitat

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 06 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo