En exclusiva, un equipo de Panorama ubicó y conversó con el suspendido jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), el coronel Harvey Colchado, quien se encuentra alejado de su familia por cuestiones de seguridad personal.



Disculpe, no puedo dar declaraciones. Tengo que tener permiso de mi comando. Ya cuando me dé el permiso mi comando, voy a poder declarar. (He solicitado este permiso) desde hace más de una semana, aseguró Colchado mientras ingresaba al inmueble donde reside.



Su abogado Luis Pérez Arroyo señaló que Harvey Colchado continuará en libertad al mencionar que la jueza Enma Peña Ortiz, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Surco, no ha recibido hasta el momento ningún pedido fiscal para detener a su patrocinado.



DENUNCIA COMPRA IRREGULAR



Esta semana, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, denunció una supuesta mala compra de un equipo para localizar personas por parte de la Diviac cuando Colchado era el jefe en el 2019. Según dijo, la adquisición se hizo de manera irregular.

