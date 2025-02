La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la orden ejecutiva de Donald Trump que busca renombrar el Golfo de México como "Golfo de América" en territorio estadounidense. En una carta dirigida al director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, Sheinbaum argumenta que el nombre Golfo de México ha sido reconocido internacionalmente, incluso por Estados Unidos, desde el siglo XVII. La mandataria mexicana enfatiza que Trump no tiene la autoridad para modificar de manera unilateral el nombre de la zona marina que comparten México, EE. UU. y Cuba.



