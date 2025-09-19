GRABADO el 19-09-2025

UCV y Google: grandes aliados por la educación

Certificaciones internacionales en IA, Ciberseguridad, Cloud Computing y Data Analytics al alcance de los estudiantes de la UCV.



La Universidad César Vallejo apuesta por la tecnología en las aulas y por formar profesionales listos para un mercado global competitivo, donde la educación es el verdadero motor de la innovación y la empleabilidad.



