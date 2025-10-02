Transportistas acatan paro parcial por falta de seguridad Edición Mediodía Noticias Perú
Un sector de transportistas en Lima acató un paro parcial para exigir mayor seguridad ante los constantes riesgos que enfrentan. La protesta afectó zonas como Puente Piedra y Puente Nuevo, donde se registró poca presencia de buses. El reclamo busca que las autoridades adopten medidas urgentes de protección para conductores y usuarios.
