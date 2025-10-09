GRABADO el 09-10-2025

Agua Marina: ¿cuál es el estado de salud de los Hnos. Quiróga y demás víctimas? El Comercio

Tras el atentado durante el concierto de AguaMarina en Chorrillos, se ha confirmado que cuatro integrantes del grupo resultaron heridos por impacto de bala. Algunos de ellos se encuentran estables y en recuperación, mientras que otros permanecen bajo observación médica. La balacera dejó también a un vendedor herido y al país conmocionado. En este video te contamos lo último sobre el estado de salud de los músicos y cómo avanza su evolución tras el violento ataque.



