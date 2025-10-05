GRABADO el 05-10-2025

Noticias de 5 de octubre: TRUMP AUTORIZA DESPLIEGUE DE LA GUARDIA NACIONAL EN CHICAGO Noticiero

En este resumen informativo te presentamos las 5 noticias más importantes de hoy, 5 de octubre, que están marcando la agenda mundial. En primer lugar, el expresidente Trump autoriza el despliegue de la GuardiaNacional en Chicago, en medio de tensiones políticas y protestas, mientras un juez federal bloquea el envío de tropas a Portland. Esta decisión refuerza el enfrentamiento entre la Casa Blanca y las ciudades gobernadas por demócratas.



En segundo lugar, EstadosUnidos busca un acuerdo con Hamás en Egipto para liberar a los rehenes en la Franja de Gaza. Jared Kushner y Steve Witkoff encabezan las negociaciones, mientras el presidente Trump exige resultados inmediatos. A la par, Netanyahu asegura que desarmará a Hamás, ya sea mediante el plan estadounidense o por vía militar.



En tercer lugar, Rusia lanza un ataque masivo con drones y misiles en varias regiones de Ucrania, causando múltiples víctimas, especialmente en Zaporiyia y Leópolis. La escalada bélica continúa afectando infraestructuras civiles y sembrando temor en la población.



Además, en el cuarto tema, analizamos las masivas protestas pro Palestina registradas en ciudades como Roma, Madrid, París, Dublín, Londres y Barcelona, donde miles de personas exigen el alto el fuego en Gaza y sanciones contra Israel. Estas manifestaciones se han convertido en una poderosa voz global contra la violencia.



