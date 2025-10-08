GRABADO el 08-10-2025

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Trump y republicanos estallan El Comercio

La elección de Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 ha provocado una oleada de reacciones políticas, incluyendo duras críticas del expresidente Donald Trump, quien calificó la decisión como absolutamente ridícula en una entrevista con Newsmax.

Trump afirmó no conocer al artista y criticó tanto su selección como las nuevas normas técnicas de la NFL. Parte del sector republicano ha cuestionado además que el espectáculo sea encabezado por un cantante que interpreta principalmente en español.



La polémica creció cuando Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, advirtió sobre posible presencia de ICE durante el evento. La Casa Blanca negó planes de redadas migratorias.



Bad Bunny respondió en su monólogo como presentador de Saturday Night Live, y Billboard lo nombró esta semana como el máximo artista latino del siglo XXI.

La cita será el 8 de febrero en Santa Clara, California, donde el puertorriqueño hará historia como el primer artista latino en protagonizar en solitario el espectáculo más visto de la televisión estadounidense.



