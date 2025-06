GRABADO el 05-06-2025

Noticias del 5 de junio: ¿FIN DE LA GUERRA COMERCIAL? LLAMADA ENTRE TRUMP Y XI JINPING Noticiero

Las noticias de este 5 de junio: El presidente DonaldTrump protagonizó una semana de alta tensión global. En primer lugar, sostuvo una llamada telefónica de 90 minutos con su homólogo chino XiJinping, en la que ambos líderes calificaron el diálogo como muy positivo y acordaron reanudar las negociacionescomerciales entre EstadosUnidos y China para calmar la guerraComercial.



Simultáneamente, Trump firmó una proclamación que impone un vetomigratorio a ciudadanos de 19 países, incluyendo a Cuba, Irán y Venezuela, por razones de seguridadnacional. La medida ha sido duramente criticada por diversas organizaciones internacionales, mientras el gobierno defiende la decisión como un paso necesario para proteger al país.



En el ámbito interno, la administración Trump escaló su enfrentamiento con la UniversidaddeColumbia, a la que acusa de no proteger a los estudiantes judíos en su campus. La institución podría enfrentar sanciones federales o incluso perder su acreditación por supuestas violaciones a la ley de derechosciviles.



Y en el frente político, crecen las tensiones entre Trump y su ex asesor ElonMusk. El magnate calificó el nuevo paquetefiscal de Trump como una "abominación", generando una ruptura pública entre ambos. Trump respondió con dureza, señalando que Musk siempre supo lo que proponía y que no puede soportar perder subsidios



Desde Diario Gestión

Además hoy día 07 de Junio en el calendario del Perú.

