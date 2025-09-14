Cae alias Jorman, heredero del Maldito Cris I "Aliados por la seguridad" EN VIVO por TVPerú Noticias
Esta semana en Aliados por la seguridad: rostros del crimen que caen, redes oscuras que salen a la luz y capturas que marcan un antes y un después en la lucha contra la delincuencia.
1 El heredero del Maldito Cris: alias Jorman tomó el control en Lima norte, pero su reinado terminó en manos de la PNP.
2 Caen delincuentes extranjeros: pruebas balísticas revelan su vínculo con el asesinato de un diplomático de Indonesia.
3 Atentado en pollada: un sicario abrió fuego contra familias, pero fue capturado tras una persecución en los cerros de Puente Piedra.
4 Red de pedofilia al descubierto: una megainvestigación en Lima, Cusco y Ayacucho desbarató una organización que traficaba imágenes de menores.
Aliados por la seguridad, el programa de TVPerú Noticias que revela el lado más crudo del crimen y el valor de quienes lo enfrentan día a día.
No te pierdas el programa completo. Realidad sin filtros. Justicia en tiempo real.
AliadosPorLaSeguridad TVPerúNoticias PNP Seguridad NoticiasPerú
