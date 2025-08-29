GRABADO el 29-08-2025

Martín Vizcarra: PJ evalúa apelación de expresidente a orden de prisión preventiva

El PoderJudicial evalúa hoy -desde las 10:00 de la mañana- la apelación que presentó el expresidente MartínVizcarra frente a la orden de cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra.



Martín Vizcarra prisión preventiva

Martín Vizcarra casos judiciales

Vizcarra Lomas de Ilo

Hospital de Moquegua Vizcarra

prisión preventiva expresidente

Vizcarra ante juez Chávez

audiencia Vizcarra 29 agosto

Fiscalía contra Vizcarra

defensa de Vizcarra Moquegua

corrupción en gobierno Vizcarra

acusaciones contra expresidente

Poder Judicial Perú Vizcarra

Vizcarra decisiones judiciales

investigación casos Vizcarra

juez Jorge Chávez decisión

noticias sobre Vizcarra

audiencia judicial Vizcarra

procesos legales expresidente

próxima audiencia Vizcarra

Desde Trome Perú

Edwin Oviedo y su relación con el Papa León XIV lafedecuto trome.

Martín Vizcarra: PJ evalúa apelación de expresidente a orden de prisión preventiva.

Oviedo recordó el favor de oro que Gianni Infantino le hizo a Paolo Guerrero Trome.

¡DE CANDELAAAAA! Rodrigo Cuba en lafedecuto VIERNES 6PM.

Edwin Oviedo: "No me dejaron terminar mi gestión" trome lafedecuto.

Cómo identificar y controlar tus alergias: GUÍA EN VIVO Doctor Trome .

Andrea Llosa habla sobre su nuevo amor cafeconlachevez trome.

JAVIER SANTAGADEA: Su sueldo en Risas y Salsa, la pelea con Guille, JB, y más cafeconlachevez.

ANDREA LLOSA rompe su silencio y habla de MAGALY MEDINA cafeconlachevez trome.

OVIEDO reveló que consiguió SUELDO DE JEQUE para MANCO en Qatar lafedecuto trome.

¡JAVIER SANTAGADEA REAPARECE! MIÉRCOLES 6PM cafeconlachevez trome.

Oviedo recordó el favor de oro que Gianni Infantino le hizo a Paolo Guerrero trome lafedecuto.

Andrea Llosa confiesa que se peleó con una reportera cafeconlachevez trome shorts.

Andrea Llosa confiesa que perdió un bebé antes de casarse y otro después Trome.

Edwin Oviedo revela capricho de Reynoso para abandonar el Aurich trome lafedecuto.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.