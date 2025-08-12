GRABADO el 12-08-2025

TRUMP considera a LIMA una de las ciudades más PELIGROSAS del mundo HLR

donaldtrump limaperu

El mandatario estadounidense comparó a Washington con las capitales más peligrosas e hizo referencia a Lima. Según el conteo de La República, van 4.474 asesinatos registrados durante el Gobierno de Boluarte.


Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día del Bodeguero

Día del Bodeguero

Día Internacional de la Juventud

Día Internacional de la Juventud

