GRABADO el 16-06-2025

Vocero del MP sobre Patricia Benavides: "La JNJ no puede decidir quién es fiscal de la Nación"

El vocero de la Fiscalía de la Nación, Víctor Cubas, explicó los motivos por los cuales Patricia Benavides no pudo ser restituida como fiscal de la Nación, pese a que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dejara sin efecto la resolución que la destituía del cargo.



Durante una entrevista con el programa 2025 en 24 Horas, Cubas indicó que la resolución de la JNJ no había llegado al Ministerio Público en el momento en que se pretendía ejecutar, y por lo tanto no se puede ejecutar algo que se desconoce.



Asimismo, precisó que para declarar la nulidad de oficio de un procedimiento administrativo, como lo intentó hacer la JNJ, la ley exige un acuerdo unánime del colegiado. Uno de los miembros no ha participado en esa decisión, advirtió.



Cubas también cuestionó el alcance de la resolución de la JNJ, señalando que dicha entidad no puede decidir quién es la fiscal de la Nación. En ese sentido, recordó que Delia Espinoza fue elegida por la Junta de Fiscales Supremos para ejercer el cargo durante un periodo de tres años.



APOYO A DELIA ESPINOZA



Finalmente, Cubas enfatizó que todos los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos respaldan a Delia Espinoza. No es una cuestión personal, es una cuestión institucional. Hay un orden jurídico que cumplir y el acuerdo vela por la independencia del Ministerio Público, que es una institución autónoma, concluyó.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 17 DE JUNIO DEL 2025.

Algunas estaciones del Metropolitano fueron afectadas por el sismo de 6.1 shorts.

Perros alertan fuerte sismo a sus dueños shorts.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: LUNES 16 DE JUNIO DEL 2025.

Luis Moya sobre daños en infraestructura por sismo: "Se debe a la informalidad en la construcción".

Sistema de alerta sísmica aún no está implementado en el Perú.

Abogado de Patricia Benavides: No fue repuesta en el cargo por una renuencia de Delia Espinoza.

Vocero del MP sobre Patricia Benavides: "La JNJ no puede decidir quién es fiscal de la Nación".

Congreso: Comisión de Transportes aprueban proyecto para habilitar radio FM en celulares.

Alumnos de la UNI lanzan herramienta digital para evaluar vulnerabilidad de viviendas ante sismos.

Realizan vigilia en el Ministerio Público en respaldo a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

VMT, Chorrillos y El Agustino registraron mayor sacudimiento durante sismo por suelo arenoso.

Firma de Boluarte en decreto sería falsa, según informe grafotécnico encargado por clínica de Cabani.

Abogado de Patricia Benavides asegura que su restitución es obligatoria y no requiere permiso del MP.

Sismo de 6.1 no liberó la energía acumulada en la costa central, advierte el IGP.

Además hoy día 17 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.