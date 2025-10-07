Paro de transportes, Dina Boluarte, el plagio de Benavides y más este 7 de octubre Las10DelDía
Entérate más sobre las repercusiones del paro de transportes, las frases más absurdas que viene dejando Dina Boluarte y autoridades del Gobierno, la denuncia de una abogada contra Patricia Benavides por plagio de artículo y más.
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
Señor de los Milagros Vaticano, Kira Alcarraz escándalo, Noticias Donald Trump, Política Perú hoy, Ciberataques Rusia, Paro transportistas, Terremoto Venezuela, Túnel Gibraltar, Noticias Internacionales
Desde La República - LR+
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 08 de octubre 2025 EnDirectoLR.
¡De terror! PNP investiga triple crímen en SMP EnVivoLR.
RMP SOBRE ASESINATOS DE TRANSPORTISTAS: EL PROBLEMA CENTRAL ESTÁ EN LA POLICÍA SIN GUION.
Chofer tiene 3 denuncias por cobrar pasaje a policía EnVivoLR.
TRUMP ANUNCIA FIN de la DIPLOMACIA entre EE. UU. y VENEZUELA.
Presidente ecuatoriano DANIEL NOBOA fue atacado con piedras y presuntos disparos.
Paro de transportes, Dina Boluarte, el plagio de Benavides y más este 7 de octubre Las10DelDía.
ALEJANDRO MUÑANTE PIDE ELIMINAR FISCALÍAS DE DERECHOS HUMANOS CURWEN EN LA REPÚBLICA.
¡ALERTA! El CONGRESO debatirá CENSURA del MINISTRO de Cultura HLR.
Las METIDAS DE PATA DE DINA Y ENTREVISTA A CARLOS RIVERA CURWEN EN LA REPÚBLICA.
Investigan a tres policías tras pedir coima de S/1.000 a conductor en Trujillo EnVivoLR.
Este es el acuerdo que puso fin al PARO de TRANSPORTISTAS en Lima y Callao LR.
Chavismo lidera marcha contra Estados Unidos en medio de creciente tensión regional LR.
"A ALEJANDRO MUÑANTE NO LE GUSTA EL TÉRMINO DERECHOS HUMANOS Curwen En La República.
"LA BANCADA QUE BLINDÓ 7 VECES A DINA BOLUARTE Curwen En La República.
Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.